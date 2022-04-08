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Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Tarım destek ödemeleri bugün başladı

08.04.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 50 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Tarım destek ödemeleri bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

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