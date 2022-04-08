Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Tarım destek ödemeleri bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

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