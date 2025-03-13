FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan 1231 kuruma para cezasının kesildiğini duyurdu! 'Geçit yok' diyerek tek tek açıkladı...

Bakan Işıkhan 1231 kuruma para cezasının kesildiğini duyurdu! 'Geçit yok' diyerek tek tek açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.03.2025 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden hak etmediği halde usulsüz bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalananlara yönelik toplamda 988 milyon lira para cezasının uygulandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan 1231 kuruma para cezasının kesildiğini duyurdu! 'Geçit yok' diyerek tek tek açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık hizmetinden usulsüz yararlananların tespit edildiğini ifade etti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024 yılı ve 2025 Ocak ve Şubat aylarında 250 adet sağlık denetiminin yapıldığını açıkladı.

iStock-1497953657 (1)

Bakan Işıkhan paylaşımında, 88 hastaneye, 6 tıp merkezine, bin 121 eczane ve 16 diğer sağşık tesisine 988 milyon 334 bin 791 lira tutarında ceza uygulandığını belirtti. 19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesi durduruldu.

14 bin 968 kişinin hak etmediği halde usulsüz sağlık hizmeti aldığı tespit edildiği vurgulandı. Bakan Işıkhan, "Usulsüz uygulamara geçit yok" şeklinde konuştu.

iStock-1478375155

Bakan Işıkhan açıklamasında şu sözleri sarf etti:

"Usulsüz Uygulamalara Geçit Yok❌
SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde;
🚫14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik.
✅988 milyon TL’den fazla ceza uyguladık."

Gl5507jW4AApWMK

Ekran görüntüsü 2025-03-13 110605

Canlı Borsa
Bakanlıktan 'altın' hamlesi! Satışı artınca... Adım atılıyor, Bakan Şimşek'ten de açıklama geldiBakanlıktan 'altın' hamlesi! Satışı artınca... Adım atılıyor, Bakan Şimşek'ten de açıklama geldi
Kamu personeli dikkat, Bakanlık düğmeye bastı! Kamu personeli dikkat, Bakanlık düğmeye bastı!
Anahtar Kelimeler:
para cezası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Fiyatı otobüs biletini bile geçti! 'Kendi götürüp bıraksa daha ucuz'

Fiyatı otobüs biletini bile geçti! 'Kendi götürüp bıraksa daha ucuz'

Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

Asgari ücret için 'Alman' modeli!

Asgari ücret için 'Alman' modeli!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.