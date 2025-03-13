Bakan Işıkhan 1231 kuruma para cezasının kesildiğini duyurdu! 'Geçit yok' diyerek tek tek açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık hizmetinden usulsüz yararlananların tespit edildiğini ifade etti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024 yılı ve 2025 Ocak ve Şubat aylarında 250 adet sağlık denetiminin yapıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan paylaşımında, 88 hastaneye, 6 tıp merkezine, bin 121 eczane ve 16 diğer sağşık tesisine 988 milyon 334 bin 791 lira tutarında ceza uygulandığını belirtti. 19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesi durduruldu.

14 bin 968 kişinin hak etmediği halde usulsüz sağlık hizmeti aldığı tespit edildiği vurgulandı. Bakan Işıkhan, "Usulsüz uygulamara geçit yok" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu sözleri sarf etti:



"Usulsüz Uygulamalara Geçit Yok❌

SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde;

🚫14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik.

✅988 milyon TL’den fazla ceza uyguladık."