FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan açıkladı! Çalışan annelere 325 Euro destekte kayıt tarihi belirlendi

Bakan Işıkhan açıkladı! Çalışan annelere 325 Euro destekte kayıt tarihi belirlendi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 12:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne yoğun talep olduğunu belirterek, 2 günde 12 bin 246 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Bakan Işıkhan açıkladı! Çalışan annelere 325 Euro destekte kayıt tarihi belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili detayları açıkladı. 12 binden fazla anne destek başvurusunda bulundu. Kesin kayıtlar temmuzda yapılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabilecek.

ışıkhan

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başvuruları 3 Haziran'da başlayan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazına başvuran kişi sayısına ilişkin soru üzerine Işıkhan, en önemli hedeflerinden birinin, kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınması olduğunu söyledi.

euro-aa-1555845

3 İLDE 0-24 AYLIK ÇOCUĞU OLANLAR BAŞVURABİLECEK

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabileceğini bildirdi.

ÖDEMELER ANNEYE YAPILACAK

Ödemelerin anneye yapılacağını, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacağını ifade eden Işıkhan, 3 bin 500 çalışan anneye yapılacak ödemeyle 3 bin 500 bakıcının istihdam edileceğini, dolayısıyla toplamda 7 bin kadının projeden faydalanmış olacağını söyledi.

Projenin bütçesinin 15,3 milyon avro olduğunu aktaran Işıkhan, her bir çalışan anne için aylık 325 avro destek verileceğini ifade etti.

KESİN KAYITLAR TEMMUZDA TAMAMLANACAK

Başvuru sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır."

"İŞ-POZİTİF İLE 263 BİN 162 KADIN İSTİHDAMA KATILDI"

İş-Pozitif projesiyle de kadın istihdamının artırılmasını hedeflediklerini anımsatan Işıkhan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 9 Şubat'ta hayata geçirdiğimiz İş-Pozitif programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak elbette, biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

SGK aracılığıyla 2021'de Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up) de hayata geçirildiğine işaret eden Işıkhan, bu proje kapsamında Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul'da 4 bin kadın işverene, iş yerlerinde ilave olarak 4 bin kadın çalışan almaları dolayısıyla 25 ayda toplam 635,9 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Euro için kritik süreç, 5 yıl sonra ilk olacakEuro için kritik süreç, 5 yıl sonra ilk olacak
9 günlük bayram tatili haberinin ardından harekete geçtiler! Yüzde 90 bekleniyor9 günlük bayram tatili haberinin ardından harekete geçtiler! Yüzde 90 bekleniyor
Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!
Anahtar Kelimeler:
Euro anne destek
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Bunu bakan söylüyor' diyerek duyurdu: Onun kayığına binmeyin!

Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Bunu bakan söylüyor' diyerek duyurdu: Onun kayığına binmeyin!

Erdoğan ile Akşener arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile Akşener arasında sürpriz görüşme!

Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

Turkcell’in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi

Turkcell’in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi

Türk kahvesi, döner, deniz ürünleri hepsi Türkiye'den ucuz! Türkler akın akın oraya gidiyor!

Türk kahvesi, döner, deniz ürünleri hepsi Türkiye'den ucuz! Türkler akın akın oraya gidiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.