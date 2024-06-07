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Bakan Işıkhan açıkladı: İstihdam oranı yüzde 50'ye dayandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 11:31
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin çalışma hayatı ve iş gücü rakamlarına değindi. Işıkhan, istihdam oranının yüzde 49.5 olduğunu duyurdu. Işıkhan, "Çalışma hayatının sorunlarının, işçi, işveren ve diğer sendikalarımızın karşılaştığı sorunların çözümünde sosyal diyaloğa baştan beri çok önem veren bir hükümetiz" yorumunu yaptı.

Bakan Işıkhan açıkladı: İstihdam oranı yüzde 50'ye dayandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) dünyada işin, çalışmanın geleceğini şekillendiren çok önemli bir teşkilat olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin istihdam verilerini de açıkladı. Işıkhan, "İstihdam oranımızı yüzde 49,5'e çıkarttığımızı, iş gücüne katılım oranımızı yüzde 54,2'ye yükselttiğimizi, işsizlik oranımızı yüzde 8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine getirdiğimizi dile getirdik." dedi.

Bakan Işıkhan, ILO'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki 112. Uluslararası Çalışma Konferansı ve konferans kapsamındaki temaslarına dair değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ BİR TOPLUMSAL SÖZLEŞMEYE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNU SAPTADIK"

ILO Genel Kuruluna hitabında ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo'nun "Yenilenmiş Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru Raporu" konusundaki görüşlerini paylaştığını belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu vesileyle dünya genelinde çalışma hayatında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek için özellikle sosyal adalet, dayanışma ve eşitlik ilkelerine dayalı yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunu da aslında saptamış olduk.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde sosyal adalet ve dayanışma konusunda, ülkemizdeki faaliyet ve çalışmalar hakkında da genel kurula bilgi sunduk. Özellikle istihdamda herkes için eşit fırsatların tanınması ve insana yakışık işlerin teşvik edilmesi sürecinde gerçekleştirdiğimiz ve somut adımlar attığımız faaliyet ve projelerimizi paylaştık."

"SOSYAL DİYALOG ADIMLARIMIZ TAKDİRLE KARŞILANDI"

Bakan Işıkhan, sosyal diyaloğun en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini belirterek, "Çalışma hayatının sorunlarının, işçi, işveren ve diğer sendikalarımızın karşılaştığı sorunların çözümünde sosyal diyaloğa baştan beri çok önem veren bir hükümetiz. Bu çerçevede, Üçlü Danışma Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi gibi geçen dönemlerde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgi sundum. Bunlar, katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı çünkü bunlar uzun süre sonra gerçekleştirdiğimiz toplantılardı." diye konuştu.

Çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki deneyimlerin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla İttifak 8.7 kapsamında rehber ülke olduklarını anımsatan Işıkhan, ILO Genel Kurulunda Türkiye'nin bu alandaki deneyimini diğer ülkelerle de paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdiklerini kaydetti.

"GENÇ İŞSİZLİK ORANIMIZ YÜZDE 15,1'E DÜŞTÜ"

Işıkhan, Türkiye'nin çalışma hayatı ve iş gücü rakamları konusunda da bilgi paylaştığını söyledi. İstihdam sayısının 32,6 milyon olduğunu ifade ettiklerini belirten Işıkhan, şunları dile getirdi:

"İstihdam oranımızı yüzde 49,5'e çıkarttığımızı, iş gücüne katılım oranımızı yüzde 54,2'ye yükselttiğimizi, işsizlik oranımızı yüzde 8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine getirdiğimizi dile getirdik. Kadın istihdam oranı bizim için çok önemli. Onu da yüzde 32,5'e yükselttik. Kadın istihdam sayımız ise 12,3 milyona ulaşmış durumda.

Bu arada 2020 yılında yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranımızın bugün yüzde 15,1'e düştüğünü gördük."

"İNSANLIK TARİHİNİN EN VAHŞİ KATLİAMI YAŞANIYOR"

Bakan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na da katıldığını dile getirerek, "Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde Türkiye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ve bu haklı davayı tüm bu dünyaya duyurmanın bizim borcumuz olduğunu ifade ettim. Bunun yanında yine ILO Genel Direktörü'nün 'Yenilenmiş Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru' raporunu tartışırken Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yönelik insanlık tarihinin en vahşi katliamının yaşandığını ifade ettim." şeklinde konuştu.

"ILO, BELLİ STANDARTLAR GELİŞTİRİYOR"

Konferans kapsamında yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Işıkhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu görüşmelerde özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele aldık. Geleceğe yönelik mesleklerin ve iş gücünün yapısının nasıl şekilleneceğine yönelik, oturumlar gerçekleştirdik. Bunlar çok önemli çünkü ILO belli standartlar geliştiriyor. ILO, dünyada işin, çalışmanın geleceğini şekillendiren çok önemli bir teşkilat. Özellikle yapay zeka ve dijitalleşme süreçlerinde çalışma hayatının nasıl şekilleneceği çok önemli. 20 yıl sonra çok farklı bir iş dünyasından, çalışma hayatından söz edeceğiz. Bunlar konuşuldu."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
istihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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