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Bakan Işıkhan'dan "İş gücü istatistikleri" değerlendirmesi

11.03.2024 15:33
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İş gücü istatistikleri"ni değerlendirdi. Bakan Işıkhan, "İstihdamımız, ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişiyle tarihi zirvesini yeniledi. İş gücündeki artışı, önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan "İş gücü istatistikleri" değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında istihdamın 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişiyle en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından iş gücü istatistikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

İstihdamın ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi arttığını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"İstihdamımız, 32 milyon 222 bin kişiyle bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece istihdam oranı yüzde 0,2 puan artışla yüzde 49 oldu. Aynı döneme ait iş gücü sayımız 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti."

Işıkhan, özellikle kadın istihdamındaki artışın etkisiyle istihdamın 32 milyon 222 bin kişiyle tarihi zirvesini yenilediğini vurgulayarak, "İş gücündeki artışı ise önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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