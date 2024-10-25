Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden geri ödeme kapsamına 61 ilacın daha dahil olduğunu aktardı. Bakan Işıkhan'ın paylaşımında diyabet, alzheimer, antitrombotik gibi ilaçların listeye eklendiği belirtildi.

Bakan Işıkhan, 58'i yerli olmak üzere 3 ithal ilacın geri ödeme kapsamına alındığını vurguladı. Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz.

Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.

Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim"