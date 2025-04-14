Bakan Işıkhan duyurdu! Sayı yüzde 4,1 arttı... İşte açık iş oranı en yüksek sektörler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını duyurdu.

"EN FAZLA İŞÇİ TALEP EDEN SEKTÖRLER VE EN FAZLA İŞÇİ ARANAN MESLEKLER"

Bakan Işıkhan, "İş arayan vatandaşlarımızın istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ediyoruz. En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Türkiye genelinde bir ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi" ifadelerini kullandı. (DHA)