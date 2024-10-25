Bakan Işıkhan duyurdu: Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik eğitim yardımının bugün yapılacağını duyurdu.Bu kapsamda yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18.522 öğrenciye 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacak.

Bakan Işıkhan'ın X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:



"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz.

2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık.

18.522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz.

19.

Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız"