Bakan Işıkhan duyurdu! Yüzde 30 fazla... Onlara 28 bin 736 TL ödeniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan meslek lisesi mezunlarına destek açıklaması geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz. İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." (AA)

Paylaşımdaki görselde ise şu açıklamalar yer aldı: