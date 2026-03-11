Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme tarihlerini duyurdu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı için peş peşe önemli açıklamalar geldi ve tarihler netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da ödemeleri hesaplara yatırılacağı tarihlere dair açıklama geldi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum"