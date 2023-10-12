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Bakan Işıkhan, İŞKUR'un o raporunu paylaştı! Bu mesleklerde işçi bulmak altın kadar değerli oldu: 'Adım atmaya devam ediyoruz...'

12.10.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Türkiye İş Kurumu’nun Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamındaki görevleri arasında yer alan ve Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) standartlarına uyumlu olarak yılda dört defa gerçekleştirilen Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Rapora göre Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında, “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)”, “Garson (Servis Elemanı)” ve “Paketleme İşçisi” meslekleri yer alıyor.

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un o raporunu paylaştı! Bu mesleklerde işçi bulmak altın kadar değerli oldu: 'Adım atmaya devam ediyoruz...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun resmi istatistik programı kapsamında gerçekleştirilen Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporunun sonuçlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Bakan Işıkhan, "İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşlarımızın istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ediyoruz. En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" diyerek raporun detaylarını paylaştı.

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EN FAZLA AÇIK BU MESLEKLERDE

Rapora göre, Türkiye genelinde 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 1 ve üzeri çalışana sahip 16 bin 778 işletmeyle görüşülerek yapılan araştırmaya dayanarak, 272 bin 419 açık iş olduğu belirlendi. Açık iş oranı ise yüzde 1,6 olarak tespit edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 oranında artış gösterdi.

En yüksek açık iş oranına sahip sektörler ise "Bilgi ve İletişim", "İnşaat" ve "İmalat" sektörleri oldu. Aynı şekilde, açık iş oranının en yüksek olduğu meslekler arasında, "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)", "Garson (Servis Elemanı)" ve "Paketleme İşçisi" meslekleri yer aldı.

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İŞKUR işsizlik

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