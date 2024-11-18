FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi: 'Son 11 yılın en düşük seviyesinde'

Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi: 'Son 11 yılın en düşük seviyesinde'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 14:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik verileri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, ""Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş gücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye, işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık" dedi.

Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi: 'Son 11 yılın en düşük seviyesinde'

TÜİK bugün temmuz-eylül döneminde iş gücü istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan veriler ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamı 136 bin kişi artırdıklarını belirten Işıkhan, böylece istihdamı 32 milyon 734 bin kişiye, istihdam oranını ise yüzde 49,6 seviyesine yükselttiklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan'ın X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirme şu şekilde:

"Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İşgücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye; işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 734 bin kişiye, istihdam oranımızı ise %49,6 seviyesine yükselttik.

İşsiz sayısı aynı dönemde 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı %8,7 ile tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor.

İşgücüne katılım oranında kaydettiğimiz 116 bin kişilik artış attığımız adımların doğru olduğunu kanıtlıyor. 35 milyon 840 bin kişiye ulaşan işgücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz.

OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre; istihdam oranımızda 1,2 puan, işgücü katılma oranımızda ise 1 puan artış kaydettik.

OVP hedeflerimiz doğrultusunda, istihdam olanaklarını artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını destekleyecek adımlarımızı kararlılıkla uygulayacağız"

işgücü

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda istifa ettiler!

Aynı anda istifa ettiler!

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

Turizm cennetinde 10 ayda tüm zamanların turist rekoru kırıldı! Rusları solladılar... En çok İngilizler geldi

Turizm cennetinde 10 ayda tüm zamanların turist rekoru kırıldı! Rusları solladılar... En çok İngilizler geldi

'3 lirayken 60 TL'ye yemek zorunda kalacaklar' Makas 10 katına çıktı

'3 lirayken 60 TL'ye yemek zorunda kalacaklar' Makas 10 katına çıktı

Tünelin içinde yapılıyor! Bambaşka bir yere dönüştü 'Yıllık 8 milyon'

Tünelin içinde yapılıyor! Bambaşka bir yere dönüştü 'Yıllık 8 milyon'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.