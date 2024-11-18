Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi: 'Son 11 yılın en düşük seviyesinde'

TÜİK bugün temmuz-eylül döneminde iş gücü istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan veriler ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamı 136 bin kişi artırdıklarını belirten Işıkhan, böylece istihdamı 32 milyon 734 bin kişiye, istihdam oranını ise yüzde 49,6 seviyesine yükselttiklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan'ın X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirme şu şekilde:



"Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İşgücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye; işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 734 bin kişiye, istihdam oranımızı ise %49,6 seviyesine yükselttik.

İşsiz sayısı aynı dönemde 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı %8,7 ile tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor.

İşgücüne katılım oranında kaydettiğimiz 116 bin kişilik artış attığımız adımların doğru olduğunu kanıtlıyor. 35 milyon 840 bin kişiye ulaşan işgücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz.

OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre; istihdam oranımızda 1,2 puan, işgücü katılma oranımızda ise 1 puan artış kaydettik.

OVP hedeflerimiz doğrultusunda, istihdam olanaklarını artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını destekleyecek adımlarımızı kararlılıkla uygulayacağız"