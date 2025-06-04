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Bakan Işıkhan: Son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanağı sağlanmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiş ve son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır" dedi.

Bakan Işıkhan: Son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanağı sağlanmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 113’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurul’a hitap etti. Bakan Işıkhan, Genel Kurul’a hitabında Türkiye’nin üretimi, istihdamı ve sosyal uyumu merkeze alan kalkınma modeli doğrultusunda uygulamaya konulan, insana yakışır iş odaklı politikalarını anlattı.

‘TÜM TARAFLARIN KATILIMIYLA ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ HAZIRLANDI’

Kısa süre önce ilan edilen ‘Ulusal İstihdam Stratejisi’ne değinen Bakan Işıkhan, “Türkiye’nin kalkınma modeli, yani Türkiye Yüzyılı hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da defaatle vurguladığı gibi, milletimizin gücüne dayanmakta; üretim, istihdam ve sosyal uyumu esas almaktadır. Kısa süre önce ilan ettiğimiz ‘Ulusal İstihdam Stratejisi’, bu kararlılığın güncel bir yansımasıdır. Çalışma hayatımızın tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanan bu Strateji, dört temel politika alanı üzerine inşa edilmiştir. Bunlar: İkiz dönüşüm, Kapsayıcı istihdam, Sosyal koruma ve Kırsal kalkınma. Bu çerçeve, değişen çalışma hayatında işler, haklar ve büyüme arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son çeyrekteki iş gücü verilerini hatırlatan Işıkhan, “2025 yılı Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek itibarıyla; Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiş ve son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlanmıştır” diye konuştu.

Bakan Işıkhan konuşmasında, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştaki ara bulucu rolünü de vurguladı. Işıkhan, “On yılı aşkın bir süredir milyonlarca Suriyeliye kardeşimize ev sahipliği yapmış olan Türkiye, insani değerleri önceliklendirerek, tarihin doğru tarafında yer almış olmaktan gurur duymaktadır. Yeni Suriye yönetiminin, daha güçlü bir toplum ve devlet inşa etme çabalarını destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da liderliğinde Türkiye; diplomasiye öncelik vererek anlaşmazlıkların çözümünde cesur adımlar atmaktadır. Türkiye; Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aktif bir ara buluculuk rolü üstlenmiş ve Somali ve Etiyopya arasındaki sorunun çözümünde önemli katkılar sağlamıştır” dedi.

‘GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURUN’

Bakan Işıkhan Genel Kurul hitabında; uluslararası toplumu, Filistin halkının adil ve kalıcı barışa yönelik meşru mücadelesine destek vermeye davet ettiklerini bildirdi. Işıkhan, “Filistinlilerin barış ve onur içinde yaşamasına olanak tanıyacak iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Filistin ve özellikle Gazze’deki ekonomik ve sosyal kriz; derin yoksulluk, yüksek işsizlik ve onlarca yıllık işgal ve ablukayla ağırlaşan yaşam koşullarıyla kritik bir noktaya ulaşmıştır. Bu bağlamda, Filistin’in; ILO toplantılarına gözlemci statüsüyle katılımına ilişkin taslak kararı memnuniyetle karşılıyor, tüm ülkeleri bu kararı desteklemeye davet ediyoruz. Bu adımı Filistin halkının vazgeçilmez haklarının temin edilmesi ve ILO’ya tam üyelik yolunda önemli bir ilerleme olarak görmekteyiz. Bir kez daha; uluslararası toplumu, Filistin halkının adil ve kalıcı barışa yönelik meşru mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Gazze’deki soykırımı durdurun! Gazze’deki soykırımı durdurun! Gazze’deki soykırımı durdurun” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
istihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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