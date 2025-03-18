Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı! Aday Havuz Sistemi ile işveren ve iş arayan bir araya geliyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın sistemde görüntülendiğini aktardı.

Bakan Işıkhan, paylaşımda şu sözleri kullandı:



"Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz."



Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İHA