FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Işıkhan 'yeni düzenlemeyi' duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini bildirdi. Bakan Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Bakan Işıkhan 'yeni düzenlemeyi' duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem
Hande Dağ

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemeleri ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçti. Söz konusu gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte yeni dönem: 6 madde daha kabul edildi! İşte yeni cezalar Trafikte yeni dönem: 6 madde daha kabul edildi! İşte yeni cezalar

Bakan Işıkhan yeni düzenlemeyi duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem 1

"ÖNEMLİ BİR KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.

Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz"

Bakan Işıkhan yeni düzenlemeyi duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem 2

"PEŞİNAT ŞARTI ARANMAYACAK"

Açıklamada peşinat şartı aranmayacağı belirtilirken 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan tecil ve taksitlendirmelerde yüzde 10 peşinat zorunluluğunun kaldırıldığı aktarıldı.

Bakan Işıkhan yeni düzenlemeyi duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem 3

"EŞİT TAKSİT İMKANI"

Diğer yandan eşit taksit imkanına vurgu yapılırken ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebileceği kaydedildi.

Bakan Işıkhan yeni düzenlemeyi duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem 4

"DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖDEME PLANI"

Ayrıca daha sürdürülebilir ödeme planına vurgu yapılırken borçların daha kolay ödenmesinin sağlandığı, borç birikiminin önlenmesi için borçluların tecil ve taksitlendirme başvurularının kolaylaştırıldığı belirtildi.

Bakan Işıkhan yeni düzenlemeyi duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem 5

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Güne düşüşle başladı
Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sgk borç ödeme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.