Bakan Işıkhan 'yeni düzenlemeyi' duyurdu! SGK prim borcu ödemesinde yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemeleri ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçti. Söz konusu gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR KOLAYLIĞI HAYATA GEÇİRDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.

Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz"

"PEŞİNAT ŞARTI ARANMAYACAK"

Açıklamada peşinat şartı aranmayacağı belirtilirken 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan tecil ve taksitlendirmelerde yüzde 10 peşinat zorunluluğunun kaldırıldığı aktarıldı.

"EŞİT TAKSİT İMKANI"

Diğer yandan eşit taksit imkanına vurgu yapılırken ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebileceği kaydedildi.

"DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖDEME PLANI"

Ayrıca daha sürdürülebilir ödeme planına vurgu yapılırken borçların daha kolay ödenmesinin sağlandığı, borç birikiminin önlenmesi için borçluların tecil ve taksitlendirme başvurularının kolaylaştırıldığı belirtildi.