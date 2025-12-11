Bakan Kacır bütçe görüşmelerine yeni model TOGG ile geldi

Bakan Kacır, makam aracı olarak kullandığı Togg’un “oltu” renkli T10F ile meclise giriş yaparken, bakan yardımcıları da T10X modeli araçlarla Kacır’a eşlik etti.

Bakan Kacır, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile meclis önünde görüştü. İki Bakan, Genel Kurul Salonu’na birlikte girdi. Genel kuruldaki görüşmeler başladı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yanı sıra Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır