FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Kacır duyurdu: BYD ile imzalar atıldı... Cherry için ise kritik açıklama: Türkiye pazarına giriyor

Bakan Kacır duyurdu: BYD ile imzalar atıldı... Cherry için ise kritik açıklama: Türkiye pazarına giriyor

01.10.2024 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'daki TEKNOFEST hakkında açıklamalarda bulundu. Kacır, TOGG hakkında bilgi verdi. Ayrıca ANKA-3 ile ilgili ayrıntıları aktaran Kacır, Cherry otomobil yatırımı için imzaların atıldığını aktardı.

Bakan Kacır duyurdu: BYD ile imzalar atıldı... Cherry için ise kritik açıklama: Türkiye pazarına giriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST hakkında açıklamalarda bulunurken aynı zamanda yerli elektrikli otomobil TOGG hakkında bilgi de verdi.

Bakan Kacır, TEKNOFEST ile ilgili, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Siber güvenlik ile ilgili de açıklama yapan Kacır, "Önümüzdeki dönemde Meclisimizin gündemindeki ilk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacak, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacak. Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız" dedi.

BYD'nin yeni yatırımı için de açıklama yapan Kacır, 2026 yılında üretimin başlayacağını söyledi. Kacır, imzaların atıldığını ifade ederek, "Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" sözlerini kullanıldı.

"SON BASAMAKLARA GELDİK"

Chery otomobil için de diyalog halinde olunduğunu aktaran Kacır, "Yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz" dedi ve TOGG için de, "16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi" açıklamasını yaptı.

Kacır, "81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bakan Kacır, ANKA-3'ün ilk uçuşunun Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te yapılacağını duyurdu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Adana Teknofest Mehmet Fatih Kacır
En Çok Okunan Haberler
Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi...

100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi...

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Tarım Bakanı Yumaklı güvenilir gıda için ayrıntıları anlattı!

Tarım Bakanı Yumaklı güvenilir gıda için ayrıntıları anlattı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.