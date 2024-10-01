Bakan Kacır duyurdu: BYD ile imzalar atıldı... Cherry için ise kritik açıklama: Türkiye pazarına giriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST hakkında açıklamalarda bulunurken aynı zamanda yerli elektrikli otomobil TOGG hakkında bilgi de verdi.

Bakan Kacır, TEKNOFEST ile ilgili, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Siber güvenlik ile ilgili de açıklama yapan Kacır, "Önümüzdeki dönemde Meclisimizin gündemindeki ilk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yasama çalışması olacak, böylelikle yeni bir otorite kurulmuş olacak. Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız" dedi.

BYD'nin yeni yatırımı için de açıklama yapan Kacır, 2026 yılında üretimin başlayacağını söyledi. Kacır, imzaların atıldığını ifade ederek, "Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" sözlerini kullanıldı.

"SON BASAMAKLARA GELDİK"

Chery otomobil için de diyalog halinde olunduğunu aktaran Kacır, "Yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz" dedi ve TOGG için de, "16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi" açıklamasını yaptı.

Kacır, "81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bakan Kacır, ANKA-3'ün ilk uçuşunun Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te yapılacağını duyurdu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır