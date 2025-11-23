FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Kacır duyurdu! İşletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelerimize 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz" dedi.

Bakan Kacır duyurdu! İşletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır duyurdu! İşletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi desteği 1

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1647 PROJEDE 25,5 MİLYAR TL FİNANSMAN HACMİ

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelerimize 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. Bu yılın 3'üncü çağrısına 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde 1647 projede 25,5 milyar TL finansman hacmi oluşturduk. KOBİ’lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Bakan Kacır duyurdu! İşletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi desteği 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e gittiTogg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e gitti
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (23 Kasım 2025 Pazar)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (23 Kasım 2025 Pazar)

Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB kredi sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.