Bakan Kacır duyurdu! İşletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1647 PROJEDE 25,5 MİLYAR TL FİNANSMAN HACMİ

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelerimize 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. Bu yılın 3'üncü çağrısına 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde 1647 projede 25,5 milyar TL finansman hacmi oluşturduk. KOBİ’lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”