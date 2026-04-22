Bakan Kacır: ''Motosiklet ve bisiklet sanayi firmalarının 16 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 106 projesinin önünü açtık ''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Motobike ve Eurobike İstanbul Fuarları açılış törenine katıldı. Fuara Bakan Kacır’a İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Başarı Erbaş, Motosiklet Sanayiciler Derneği Başkanı Fatih Bayraktar, Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliği Başkanı Bayram Akgül, İç İşleri Bakan Yardımcısı Ali çelik eşlik etti.

"16 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

16 milyar lira yatırım ile 106 projenin önünü açtıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Kacır, "Otomotivde yakaladığımız muazzam sıçramayı mobilitenin her dalına yayacak adımları da atmayı sürdürüyoruz. Bilhassa bisiklet ve motosiklet sektöründe güçlü bir üretim kapasitesine ve altyapısına sahibiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hızla büyüyen bu pazarda yerli ve özgün üretim kapasitesini artıracak destekler ve teşvikler sunuyoruz. Yatırım teşviklerimizle motosiklet ve bisiklet sanayi firmalarının 16 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 106 projesinin önünü açtık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl yatırım teşviklerimizi mevcut küresel tablo ve ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda güncelledik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ÇİN'DEN ORTA AVRUPA'YA UZANAN ÜRÜN VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ÖNDE GELEN İHRACATÇI ÜLKE HALİNE GELDİ"

Türkiye’nin ihracatına vurgu yapan Bakan Kacır, "2002'de 41 milyar dolar olan sanayi katma değerini 246 milyar dolara yükselttik. Geleneksel ihracat pazarlarımızda rekabet gücümüzü artırarak yeni ticari ortaklıklar tesis ederek ve ürün çeşitliliğimizi genişleterek ihracat kapasitemizi büyüttük. 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan ürün ihracatımızı geçtiğimiz yıl 273,5 milyar dolara çıkardık. Türkiye bugün, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülke haline geldi. Oluşturduğumuz güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla; askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider üreticiyiz. Yine alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbinleri üretiminde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız" şeklinde konuştu.

"YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMLARINI DEVREYE ALDIK"

Bakan Kacır, "Teşvik mimarimizin ana unsurlarından olan Teknoloji Hamlesi Programı ile motosiklet ve bisiklet değer zincirindeki katma değerli ürünler için Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca bir destek mekanizması sunduk. Yerli üreticilerimizin rekabetçiliği ve sürdürülebilir üretim altyapısı için öncelikli ve önemli gördüğümüz, ‘İkiz Dönüşüm Projeleri’nin gerçekleşmesini hızlandıracak Yeşil ve Dijital Dönüşüm Programları’nı devreye aldık. Sektörümüzün Euro 5 ve Euro 5+ düzenlemelerine uyumu için hayata geçirdiğimiz yapısal düzenlemelerle yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruduk, üretim altyapımızın ileri standartlara uyumunu hızlandırdık" dedi.

Elektrikli scooter üretiminde aranan şartlara değinen Bakan Kacır, "Elektrikli scooterların üretiminde dikkate alınacak yerlilik esaslarını sektörümüzle istişare ederek belirledik ve yayınladık. 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlememize göre; e-scooter üretici belgesi alınabilmesi için batarya, şasi, motor, ana kart, gömülü yazılım, IoT cihazı ve fren sistemi gibi kritik aksamlarda yerlilik şartları arıyoruz. Bugün otomotiv sektöründe tanıklık ettiğimiz köklü ve sarsıcı dönüşüm aslında mobilitenin tüm modlarını kuşatan devasa bir dalga niteliğinde. E-ticaretteki devasa genişleme ve hızlı teslimat modellerinin yaygınlaşması, şehir içi lojistikte son kilometre taşımacılığında motosiklet ve bisiklet tabanlı yeni nesil mobilite çözümlerinin kullanımının yaygınlaşmasını beraberinde getiriyor. Batarya teknolojilerindeki ilerlemeler ise menzil, şarj süresi, enerji verimliliği ve kullanım güvenliği bakımından iki tekerlekli mobilite araçlarını daha cazip, erişilebilir ve yaygın hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

"E-BİSİKLET PAZARININ 2030'A KADAR 90 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

E-bisiklet pazarı için beklentileri dile getiren Bakan Kacır, "Sanayideki dönüşümün, akıllı şehir vizyonunun ve yeni nesil ulaşım ağlarının ayrılmaz parçaları haline geldiğini söylemek mümkün. Bu dönüşüm yalnızca ulaşım alışkanlıklarını değil; üretim yapısını, yatırım eğilimlerini ve ekonomik değer zincirlerini de yeniden şekillendiriyor. Projeksiyonlar, halihazırda 20 milyar dolar seviyesinde olan e-bisiklet pazarının 2030’a kadar 90 milyar dolara ulaşabileceğine işaret ediyor. Benzer tabloyu elektrikli motosiklet pazarında da görüyoruz. Bizler, teknolojide yaşanan paradigma değişimlerini zamanında okuyabilen ve değerlendirebilen bir ülke olarak sektördeki kabiliyetlerimizi güçlendirecek bir potansiyele sahibiz. Sektörün ana aktörlerinden beklentimiz, bu dönüşüm sürecini ıskalamamaları ve yatırım stratejilerini bu doğrultuda planlamalarıdır. Ayrıca tedarik zincirindeki diğer paydaşlara da bu süreçte rehberlik ederek yan sanayi oyuncularını yeni döneme hazırlıklı hale getirmelerini temenni ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz, bu vizyoner dönüşümün her aşamasında girişimcimizin, sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMALARIYLA 1 MİLYARLIK NÜFUSA DOĞRUDAN ERİŞİM İMKANI SAĞLIYORUZ"

Bakan Kacır sözlerini şöyle tamamladı: "Bakınız ülkemiz; sunduğu güçlü üretim altyapısıyla; genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla yeni yatırımlar için en güvenli limandır. Üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve tesis ettiğimiz serbest ticaret anlaşmalarıyla 1 milyarlık nüfusa doğrudan erişim imkanı sağlıyoruz. Üç kıtanın kesişim noktasındaki konumumuz, güçlü lojistik bağlantılarımız ve gerçekleştirdiğimiz dev ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz; küresel bir üretim, ticaret ve tedarik zincirinin stratejik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Genç, dinamik, öğrenmeye açık ve yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip insan kaynağımız en kıymetli varlığımız. Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı büyüme vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm sektörlerde olduğu gibi motosiklet ve bisiklet üretiminde de yüksek katma değerli, yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim altyapısı inşa etmeye hep birlikte devam edeceğiz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır