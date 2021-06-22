Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un temeli atılacak

Bakan Karaismailoğlu, temal atma törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağını şu sözleriyle duyurdu:

TEMEL ATMA TÖRENİ 26 HAZİRAN'DA

Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız.

Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı.



