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Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattıyla ilgili yeni gelişme

16.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı kent merkezine bağlayacak Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM ile yapılan tünel açma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da trafik yükünü hafifletecek metro projelerinde adım adım sona yaklaşıldığını belirterek, İstanbul'daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye yükseleceği bilgisini verdi.

İstanbul'da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 TBM, 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31,5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 7 istasyonun bulunduğu projeyle İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Kent merkezinde ve Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş'a metro ile bağlantılarını sağlayacağız. Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı Hattı, Vezneciler-Arnavutköy Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Hattı, YHT Hattı ile Marmaray Hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Hattı'na entegredir. İstanbul'u raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, ekonomik, çevreci ve konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz. Biz, 'halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak' görüyoruz.

Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." (AA)

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Adil Karaismailoğlu
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