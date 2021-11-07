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Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'a metro müjdesi

07.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki metrolarda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etabında yarın test sürüşü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'a metro müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Havalimanı metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul’da 7 metro hattında 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti.

İSTANBUL RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'Sİ BAKANLIK TARAFINDAN YAPILIYOR

“Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek” diyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’sinin Bakanlık tarafından yapıldığına dikkati çekti.

GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro hattının ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, “30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız” dedi.

Gayrettepe İstasyonu’ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu anlatan Karaismailoğlu, “İstanbul’un, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı’na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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