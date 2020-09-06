FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Testlere başlıyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Testlere başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Testlere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik. 120 km/sa hız yapabilen Türkiye’nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! " dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetiştiKorkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödemeSağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme
Dolar haftaya nasıl başladı?Dolar haftaya nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme
Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme
ÖTV sonrası en ucuz sıfır arabalar hangileri?
ÖTV sonrası en ucuz sıfır arabalar hangileri?
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Altının yükselişi devam ediyor!
Altının yükselişi devam ediyor!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yatırım yapmak için yeni alternatifler arasına kol saatleri de girdi
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme
İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Ünlü analistten altın yorumu! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Kiracılara 960 TL kira yardımı! E-devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Bakan Selçuk duyurdu! 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.