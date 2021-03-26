Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Karaismailoğlu açıklamasında, "2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Bizim Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız." diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nin oradaki çalışmalara nasıl destek verebileceğine ilişkin soruya, "Yani geminin kurtarılması ve Süveyş Kanalı trafiğinin açılması için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onlar ihtiyaç duyuyorlarsa elimizden geleni yaparız. Şu an bir yanıt gelmedi." cevabını verdi. Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ GELİŞMELER Kanal İstanbul ile ilgili gelişmelere değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Yoğun çalışmalar var. Dünyanın en önemli projelerinden birisi bu. Aslında bu bir Türkiye ve hatta dünya projesi. Sonuçta bu lojistik koridorlarının önemli bir noktasında mihenk taşı. Hem boğazın geleceği hem de dünyadaki trafik durumuna ihtiyaç verebilmek için çalışma yapıyoruz. Bu sadece su yolu değil, İstanbul ve Türkiye'ye değer katacak bir çalışma. 2053, 2071'in planlarını yapan bir ülke olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunlar da büyük devlet ve güçlü devlet olmanın gerekleridir."

Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna Kanal İstanbul'un alternatif olup olmayacağı yönündeki soruya cevap verirken de "Tabii ki... Oradaki trafik hacmini rahatlatacak. Riskleri minimum seviyeye indirecek önemli projelerden birisi. İstanbul Boğazı'nın değerini anlatamayız. Çünkü İstanbul eşi benzeri olmayan bir yer. İnşallah burası ülkemize yakışan projelerden birisi olacak." dedi. KARA YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALAR Son dönemlerde yaptıkları ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Çok şükür her yerde trafik yoğunluğu artıyor ama trafik kazaları azalıyor. Bu da yatırımlarımızın sonucu. Bugün kaza haberlerini az duyar hale geldik. Çünkü yaptığımız yatırımlarla yaşam kalitesini artırıyoruz. Şanlıurfa'da da önemli yatırımlar yapıyoruz. Projeler ve ihtiyaçlar bitmiyor. Program dahilinde projelerimiz artarak devam edecek. Vatandaşımız mutlu oldukça biz de onların hayır dualarını almak için koşturuyoruz." Bakanlık olarak her yerdeki projelerini hızla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, Ankara-Sivas kara yolunun Bakanlık için önemli projelerden birisi olduğunu ve bunu bu yaz tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bir taraftan da Konya ile Karaman arasındaki 100 kilometrelik hızlı tren hattını açmaya çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de çalışmaların hummalı bir biçimde devam ettiğini, gelecek yıl 18 Mart'ta burayı açmayı hedeflediklerini ifade etti. Karaismailoğlu, ülke genelinde akıllı yollarla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi. DEMİRYOLLARININ ÖZELLEŞTİRECEĞİ İDDİASI Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının özelleştirilmesine yönelik iddialara da değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Özelleştirme diye bir şey kesinlikle yok. Gelişen dünyada her kurumun da kendisini geliştirmesi, yenilemesi gerekiyor. Biliyorsunuz biz son dönemlerde çok büyük atılımlar yapıyoruz. Burada da büyük müşteri memnuniyetini benimseyen hizmet kalitesinin benimsenmesi gerekiyor. Bir taraftan yatırımlarımız devam edecek, bir taraftan da gelişen teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Mutlaka kurumlarımızın da kendilerini geliştirmesi, yenilemesi, yeni faaliyetlere hazır olması gerekiyor. Bir taraftan da bunun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, dünyanın en gelişmiş ağlarından birisi olsun istiyoruz."