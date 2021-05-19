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Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve İstanbullulara yeni metro istasyonları müjdesi!

19.05.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ve Sivas - İstanbul hızlı tren hattı sorularına da cevap verdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve İstanbullulara yeni metro istasyonları müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu bir televizyon programına katılarak gençlerin sorularını yanıtladı.

Sivas - İstanbul hızlı tren hattı, yerli tren, metro istasyonları ve Kanal İstanbul gibi birçok konuya değinen Karaismailoğlu'nun açıklamasından bazı satır başları şöyle:

ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILIN PLANINI YAPIYORUZ

5-10 yılı değil önümüzdeki 100 yılın planlarını yapıyoruz. Avrasya'nın tam ortasındayız, lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Deniz trafiğinde yük artıyor. Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi.

İSTANBUL- SİVAS HIZLI TREN HATTI HAZİRANDA

Haziran ayı sonunda İstanbul'dan hızlı trene binen bir gencimiz kesintisiz bir şekilde Sivas'a ulaşabilecek.

YERLİ TREN İÇİN SERİ ÜRETİM

Önümüzdeki yıllarda Türkiye yerli trenine kavuşacak. 160 km hıza ulaşabilecek yerli trenimizin test aşaması Adapazarın'da bitti. Seri üretime geçeceğiz.

İSTANBUL'A YENİ METRO İSTASYONLARI

İstanbul'da 2021 yıl sonu itibariyle açılacak metro istasyonları açıklayan Karaismailoğlu; Metro çalışamlarının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlığımız yürütüyor. Başakşehir Çam Şakura Hastanesinden geçecek metro hattımız, Kağıthane-Havalimanı, Kadıköy-Kartal metro istasyonlarımızı yıl sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. Diğer devam eden projelerimizinde 2 yıl içerisinde hayata geçmesini hedefliyoruz.

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Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu
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