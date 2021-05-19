FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. ABD'de gördü, Türkiye'de uyguladı: Bedavaya getirdi!

ABD'de gördü, Türkiye'de uyguladı: Bedavaya getirdi!

19.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de uzun yıllar yaşadıktan sonra doğup büyüdüğü Ağrı'daki köyüne dönen 61 yaşındaki Mahmut Sarıkaya, kendi imkanlarıyla yaptığı rüzgar paneliyle elektrik üretiyor.

ABD'de gördü, Türkiye'de uyguladı: Bedavaya getirdi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve ABD'de 36 yıl yaşadıktan sonra 2018 yılında Taşlıçay ilçesi Aşağı Toklu köyüne dönen teknoloji meraklısı Sarıkaya, köyde zaman zaman elektrik arızalarından kaynaklı enerji kesintisinin oluşması nedeniyle çalışma yaptı.

4 SAATLİK ELEKTRİK İHTİYACINI BEDAVA KARŞILIYOR

Leğen, koltuk, kar küreği gibi atık malzemelerle yaptığı rüzgar panelinden elektrik üreten Sarıkaya, misafir olarak ikamet ettiği kız kardeşinin evinin 4 saatlik enerji ihtiyacını elektriği depoladığı aküyle karşılıyor. Elektrikler gittiğinde evin 4 saatlik enerji ihtiyacını bedava karşılayabiliyor.

Sarıkaya, zaman zaman teknoloji üzerine yurt dışına seyahatler de gerçekleştirdiği için geçici olarak kardeşinin yanında yaşıyor.

60a4cfd35542810cec660701

Mahmut Sarıkaya, genç yaşlarda yurt dışına gittiğini ve ABD'de ilgi duyduğu fizik ve enerji geliştirme konuları üzerine bazı üniversite ve özel kuruluşlarda eğitim aldığını söyledi.

60a4cfd25542810cec6606ee

ELEKTRİK GİTTİĞİ İÇİN MAİL ATAMAYINCA

Yurt dışında teknoloji konusunda kendisini geliştirdiğini ifade eden Sarıkaya şöyle konuştu: "Amerika'da teknolojiyi görünce o zaman yemin ettim ve 'Geldiğim gibi geri gitmeyeceğim.' dedim.

60a4cfd25542810cec6606e3

Bundan dolayı her şeye sıfırdan başladım. Köye geldiğimde elektrikler çok sık kesiliyordu. Bilgisayardan yurt dışına mail gönderecektim ama gönderemedim.

Bu defa mecburen bazı malzemeleri kullanarak rüzgar paneli yaptım. Elektrikler gittiği zaman evin 4 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabiliyorum."

60a4cfd25542810cec6606e9

Rüzgar panelini tamamen atık malzemelerden yaptığını aktaran Sarıkaya, rüzgar olduğunda enerjiyi aküye depoladığını, sonra da eve verdiğini anlattı.

60a4cfd25542810cec6606ec

Rüzgar panelinin elektrik kesintilerinde ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Sarıkaya, "Bir aküyle tüm gece lambalar, kalorifer, televizyon ve diğer elektronik eşyalar çalışıyor.

Geçen hafta elektrikler kesildi ve 2 gün gelmedi. Sadece bu evde elektrik vardı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Elon Musk'ın yalanlaması etki etmedi, Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördüElon Musk'ın yalanlaması etki etmedi, Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
5 metrekarelik dükkandan tüm dünyaya5 metrekarelik dükkandan tüm dünyaya
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördü

Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördü

Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü oldu!

Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü oldu!

KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor?

KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.