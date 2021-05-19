ABD'de gördü, Türkiye'de uyguladı: Bedavaya getirdi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve ABD'de 36 yıl yaşadıktan sonra 2018 yılında Taşlıçay ilçesi Aşağı Toklu köyüne dönen teknoloji meraklısı Sarıkaya, köyde zaman zaman elektrik arızalarından kaynaklı enerji kesintisinin oluşması nedeniyle çalışma yaptı.

4 SAATLİK ELEKTRİK İHTİYACINI BEDAVA KARŞILIYOR

Leğen, koltuk, kar küreği gibi atık malzemelerle yaptığı rüzgar panelinden elektrik üreten Sarıkaya, misafir olarak ikamet ettiği kız kardeşinin evinin 4 saatlik enerji ihtiyacını elektriği depoladığı aküyle karşılıyor. Elektrikler gittiğinde evin 4 saatlik enerji ihtiyacını bedava karşılayabiliyor.

Sarıkaya, zaman zaman teknoloji üzerine yurt dışına seyahatler de gerçekleştirdiği için geçici olarak kardeşinin yanında yaşıyor.

Mahmut Sarıkaya, genç yaşlarda yurt dışına gittiğini ve ABD'de ilgi duyduğu fizik ve enerji geliştirme konuları üzerine bazı üniversite ve özel kuruluşlarda eğitim aldığını söyledi.

ELEKTRİK GİTTİĞİ İÇİN MAİL ATAMAYINCA

Yurt dışında teknoloji konusunda kendisini geliştirdiğini ifade eden Sarıkaya şöyle konuştu: "Amerika'da teknolojiyi görünce o zaman yemin ettim ve 'Geldiğim gibi geri gitmeyeceğim.' dedim.