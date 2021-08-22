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  4. Bakan Kasapoğlu duyurdu: 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak

Bakan Kasapoğlu duyurdu: 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak

22.08.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.

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İşçi Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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