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Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

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