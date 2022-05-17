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Bakan Kirişci açıkladı! 'Sulama konusunu Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz'

17.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, öğrencilik yıllarında Türkiye’nin 8 buçuk milyon hektarlık sulanabilir tarım alanı olduğu belirterek, “Artık bu 2 milyonun altına düşmüş durumda. Sulanmayan alan kısmı itibarıyla söylüyorum. Önümüzdeki yıllarda buna da çok büyük bir hız vereceğiz. Biz son hamlemizle 10 yıllar sürecek bu süreci, çok daha kısaya çekerek, daha kısa zaman aralığına getirerek bu sulama konusunu Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz” dedi.

Bakan Kirişci açıkladı! 'Sulama konusunu Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Etlik Tesisleri’nde, kurumun makine parkında yer alan 2 bin 87 iş makinesine 70 adet yeni ekskavatör (kepçe) kazandırılması için düzenlenen teslim törenine katıldı. 2024 yılına kadar 650 adet daha kazandırılacak ekskavatörler taşkın öncesi, taşkın esnası ve taşkın sonrasında dere yatağı ıslahatından kanal temizliğine, rüsubat temizliğinden arama kurtarma çalışmalarına kadar farklı birçok alanda kullanılıyor.

Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmasında, makine parkına kazandırmak istedikleri 650 makineden 70 adet 30 tonluk paletli ekskavatörleri parka kazandıracaklarını belirterek, “Benim öteden beri üzerinde hassasiyetle durduğum konulardan bir tanesi de şu; eğer bizler, kendi işletmelerimizde veya kendi işlerimizde veya birey olarak artık ’bu yaşlandı, bize masraf açıyor, bizim mutlaka yenilememiz, elden çıkarıp yenisi almamız gerekir’ dediğimiz hadiseleri kamu ile ilgili konularda daha hızlı hareket ederek mutlaka göstermemiz gerekir. Bu 70 adet ekskavatör ve yine 650 adet toplam aracın makine parkımıza kazandırılması ile 0-10 yaş aralığındaki araçlarımızın toplam makine parkı içerisindeki payının yüzde 55’lere çıkacağı yönünde bir bilgi aldım. Bundan da gerçekten mutlu oldum” dedi.

“SULAMA KONUSUNU TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEN DÜŞÜRECEĞİZ”

Bakan Kirişci, değişen teknolojiye ayak uydurduklarını ifade ederek, “Bu alacağımız ve şu anda aldığımız araçlarımız da teknolojik olarak bu manada bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumda. Bu yönü itibarıyla da ben bunu çok önemli görüyorum. Bu kurum her şeyin en iyisine layık. Bu güzide kurumu makine parkları ile insan kaynakları ile stratejik planları ile takip etmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye, su zengini bir ülke değil. Buna rağmen suyun en verimli şekilde kullanılması konusu Devlet Su İşleri’nin alanına giriyor. Bir yerde suyu toplayacağız, topladığımız suyu suya ihtiyacı olan alan ile mutlaka buluşturacağız. O alana getirdikten sonra da uygun teknolojilerle bunların en moderni olanlarıyla onların tarlaya, bağa, bahçeye verilmesini sağlayacağız. Bu konuda öğrencilik yıllarıma atıfta bulunayım. 8 buçuk milyon hektarlık Türkiye’de sulanabilir tarım alanı var derdik. Artık bu 2 milyonun altına düşmüş durumda. Sulanmayan alan kısmı itibarıyla söylüyorum. Önümüzdeki yıllarda buna da çok büyük bir hız vereceğiz. Biz son hamlemizle 10 yıllar sürecek bu süreci, çok daha kısaya çekerek, daha kısa zaman aralığına getirerek bu sulama konusunu Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz” diye konuştu.
Bakan Kirişci’nin, konuşmasının ardından 70 adet yeni ekskavatörün teslimi için temsili kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Kirişci, teslim edilen ekskavatörlerden birine binerek çalışanlardan detaylı bilgi aldı.

Ekskavatörün içinde yetkililerle konuşan Kirişci, törene gelmeden önce Ukrayna Tarım Bakanı ile görüştüğünü belirterek, "Bir taraftan araç gereç, makine parkı öbür taraftan da taşkınlar veya sulama hizmetlerinin hepsini konuştuk. İnşallah orada DSİ’ye ve DSİ üzerinden de özel sektörümüze çok büyük bir fırsat alanı doğacak. Tabii ki Allah onları o duruma düşürmemiş olsaydı ama şu anda bizim bu hizmetimize muhtaç olduklarını ilgili mevkidaşım ifade etti” dedi.

Daha sonra makine parkını gezen Bakan Kirişci, marangoz atölyesini ve merkez atölyeyi ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Bakan Kirişci, personelden çalışma şartlarına ilişkin bilgi aldı.

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