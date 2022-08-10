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Bakan Kirişci duyurdu! Etteki indirimin süresi uzatılıyor

10.08.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da bir sunum yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, küçükbaş hayvan etindeki yüzde 25’lik indirimin süresinin uzayacağını bildirdi. Öte yandan Bakan Kirişci, hayvancılıkla uğraşan insanların teşvik kalemlerinin artacağını da belirtti.

Bakan Kirişci duyurdu! Etteki indirimin süresi uzatılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da bir sunum yaptı. Hayvancılıkla uğraşan insanların teşvik kalemlerinin artacağını belirten Bakan Kirişçi, Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazalarında küçükbaş hayvan etinde başlatılan yüzde 25’lik indirimin süresinin uzayacağını bildirdi.

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TÜRKİYE DÜNYADA İLK 10'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da bir sunum yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin tarımsal üretim alanında dünyada 31'inci, tarımsal hasılada da dünyada ilk 10'da olduğunu belirtti.

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İNDİRİMİN SÜRESİ UZAYACAK

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda sayısı 65’i bulan teşvik paketinin sadeleştirileceğini belirtirken, Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazalarında küçükbaş hayvan etinde başlatılan yüzde 25’lik indirimin süresinin uzayacağını bildirdi.

TEŞVİK KALEMLERİ ARTACAK

Kirişci, “Hayvancılıkla uğraşan insanların teşvik kalemleri artacak. İnsanlara ‘hayvancılıkla uğraşın, yapın, yetiştirin, ekin, biçin’ denilecek” dedi.

2002 yılında 37 milyar TL olan tarımsal hasılanın, 10 kat artırılarak 2021 yılında 407 milyar liraya çıkarıldığını vurgulayan Vahit Kirişci’nin sunumunda, son 19 yılda cari fiyatlarla 464 milyar lira destek ödemesi yapıldığı anlatıldı.

100 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bu yılın başından itibaren 81 ilde bin 275 projeye, proje başına 100 bin liraya kadar destek verildiği belirtildi. Son 19 yılda 108 milyar lira hayvancılık desteği verildiği kaydedildi. Tarım arazileri ve meraların korunması kapsamında alanı 9,2 milyon hektar olan 429 ova büyük ova kapsamına alındığı kaydedildi.

Sunumda sahipsiz hayvanlarla ilgili uygulamadaki aksaklıklar anlatılarak, “Sahipsiz hayvan popülasyonunun doğurganlık hızı, atılan adımların hızından yüksektir” tespiti yapıldı. Aksaklıkların düzeltilmesi için çalışmaların yapıldığı belirtildi.

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