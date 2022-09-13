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Bakan Kirişci duyurdu! İşte ayçiçeği alım fiyatı

13.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçeği alım fiyatının kilosunun 12 TL olduğunu duyurdu. Kirişci ''Özellikle ayçiçeğiyle ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de bu manada destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş. Bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL kilogram üzerinden devam ettireceğiz'' dedi

Bakan Kirişci duyurdu! İşte ayçiçeği alım fiyatı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençler Tarım ile Buluşuyor' adlı programa katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Kirişci, Konya’nın tarımsal üretim değerinin 2002 yılında 2,2 milyar TL iken, 2021’de 30 milyar TL’yi aşarak yaklaşık 14 katına çıktığını kaydetti.

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GENÇ NÜFUS ORANI AZALIYOR

Bakan Kirişci, Türkiye’nin genç nüfus oranının gittikçe azaldığına dikkat çekerek, "Bugün teknolojide bizden ileri olduğu söylenen ülkelerde genç nüfusun, toplam nüfusa oranla gittikçe azaldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, genç nüfusumuzun sayısal güç ve dinamizmini, çağın gerekleri doğrultusunda, özellikle inovasyon ve eğitim merkezli olarak harekete geçirmek zorundayız. Bu potansiyeli, ülkemizin zengin kaynaklarıyla harmanlayarak ve akıl terini eskisinden çok daha önemli bir yere koyarak ekonomik fayda ve refaha dönüştürmek hedefindeyiz'' dedi.

Türkiye için bir başka önemli konunun da ara eleman sorunu olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, ''Bugün geldiğimiz noktada, tek çözümün üniversite mezunu olmaktan geçtiğini görenler, ne kadar yanıldıklarını, ara eleman ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu anlamışlardır sanıyorum. Geçmişte meslek liselerinin başına neler geldiğini burada hatırlatmaya gerek yok. Bakanlık olarak bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladığımızı, tarımda ara eleman ihtiyacı için çalışma başlattığımızı buradan açıklamak istiyorum'' diye konuştu.

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AYÇİÇEĞİ FİYATI 12 TL

Bakan Kirişci, konuşmasının sonunda ayçiçeği alım fiyatının 12 TL olduğunu açıkladı. Kirişci, ''Özellikle ayçiçeğiyle ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de bu manada destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş. Bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL kilogram üzerinden devam ettireceğiz'' dedi. (DHA

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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci ayçiçeği
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