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Bakan Kirişci 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Tarım destek ödemeleri bugün başladı

15.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Tarım destek ödemeleri bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili önemli duyuru yaptı. Kirişci, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." temennisinde bulundu.

Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının "alan bazlı ek girdi desteği" olduğu bilgisini veren Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin 685 lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağını kaydetti.

Söz konusu desteklerden 1 milyon 108 bin 599 çiftçi yararlanacak.

ALAN BAZLI EK GİRDİ VE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME PROGRAMI

Kirişci, paylaşımında, alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına ilişkin detaylara da yer verdi.

Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak.

Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemeleri yatırılacak. (AA)

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