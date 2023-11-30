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Bakan Koca duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı, artırımlı taban ödeme katsayıları yükseltildi

30.11.2023 07:10 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar ve araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılacak. Yönetmelik, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Bakan Koca duyurdu! Resmi Gazete'de yayımlandı, artırımlı taban ödeme katsayıları yükseltildi

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKAN KOCA DUYURDU! UZMANLAR İÇİN YÜZDE 100, ASİSTANLAR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN YÜZDE 50 ARTIRILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılıyor. Yönetmelik, içinde bulunduğumuz kasım ayını kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor." ifadelerini kullandı.

1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yönetmelik, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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resmi gazete Fahrettin Koca
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