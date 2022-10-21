Bakan Kurum 25 Ekim'i işaret ederek duyurdu: 'Tarihi bir gün yaşayacağız'

'İlk Evim, İlk İş Yerim' adı verilen, TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvurular kısa sürede milyonları aşarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'nde ilk temellerin atılacağı 25 Ekim'i işaret ederek "Tarihi bir gün yaşayacağız" ifadesini kullandı.

25 Ekim’de TARİHÎ BİR GÜN yaşayacağız.



Cumhurbaşkanımızla

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde

17 ilimizde 5 BİN 615 konutun

İLK TEMELLERİNİ ATIYORUZ.



Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz.



Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım. ???? pic.twitter.com/TQtWrlQEq0 — Murat KURUM (@murat_kurum) October 21, 2022



