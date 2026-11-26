Türk Hava Yolları, öğretmenler ve aileleri ile üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli biletleri satışa sundu.

Kampanyadan, MEB'e bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenler ile aileleri ve YÖK'e bağlı üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri, eşleri ve çocuklarıyla birlikte yararlanabilecek.



KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yüzde 20 indirim, 31 Mart 2027'ye kadar gerçekleştirilecek yurt içi seyahatlerde uygulanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmen ve öğretim üyelerinin THY'nin ödül programı Miles&Smiles üyeliğini tamamlamış olması gerekiyor.