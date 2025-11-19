Bakan Kurum açıkladı: COP31'e ev sahipliği yapmayı istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya’nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30’ncu Taraflar Konferansı’nda (COP30) Türkiye’nin iklim mücadelesine yönelik yol haritasını ortaya koyan Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) açıkladı. Bakan Kurum, Ulusal Katkı Beyanı'nın yenilikçi politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçladığını ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıttığını belirtti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAZANIMLARI TEHDİT EDİYOR"

Konferansta söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin artık sadece çevresel bir sorun olmaktan çıktığının altını çizdi. Bakan Kurum, gelinen noktayı şu sözlerle ifade etti:

"Geri döndürülemez bir noktaya doğru ilerleyen iklim değişikliği, artık yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkmıştır. Çok daha endişe verici bir şekilde elde ettiğimiz tüm kazanımları tehdit eden boyutlara ulaşmıştır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi sorumluluğu sınırlı olmasına rağmen Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflere ulaşmak için kararlılığını sürdürdüğünü belirten Bakan Kurum, İklim Kanunu’nun bu çerçevede atılan önemli adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN EMİSYON AZALTIM HEDEFİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki İklim Zirvesi’nde açıkladığı Türkiye’nin 2035 hedefini hatırlatan Bakan Kurum, yeni emisyon senaryoları doğrultusunda belirlenen hedefi detaylandırdı.

Bakan Kurum, "Yeni emisyon senaryolarımız doğrultusunda 2030 yılı için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu, 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. Şunun altını önemle çizmek isterim ki Ulusal Katkı Beyanımız yenilikçi, politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Ve yine Ulusal Katkı Beyanımızı sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz" dedi.

COP31 BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE İKLİM DİPLOMASİSİ

Türkiye’nin enerjiden sanayiye, ulaşımdan atık yönetimine kadar her sektörde yeşil dönüşüm vizyonuyla "2053 net sıfır emisyon" hedefi’ne güçlü adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bakan Kurum, COP31 Başkanlığına adaylığını tekrarladı.

Kurum, "Türkiye her fırsatta iklim eylemindeki azmini, liderliğini, iş birliği yolundaki samimiyetini net bir şekilde göstermektedir. Meseleleri bölgesel değil, küresel sorumluluk anlayışıyla odağımıza almaya devam ediyoruz. Bu duruşumuzu çok daha net bir şekilde ortaya koymak için 2022 yılında COP31 adaylığımızı açıkladık. Türkiye olarak sadece tek bir bölgenin değil, özellikle Afrika ve Pasifik gibi kırılgan bölgelerin ihtiyaçlarını da merkezine alan, kimseyi geride bırakmayan, adil ve hakkaniyetli bir Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmayı istiyoruz" diye konuştu.

"PASİFİK BÖLGESİNİN BU DURUMDAN ÇIKARLARI OLUR"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Türkiye ileAvustralya arasındaki gelecek yıl düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği rekabetine ilişkin, "Eğer ev sahipliği için Avustralya değil de Türkiye seçilirse biz bu kararı veto etmeyi düşünmeyiz. Düşüneceğimiz şey Pasifik bölgesinin bu durumdan çıkarları olur" dedi.

AVUSTRALYA İLE İŞ BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Bakan Kurum, Belem’deki iklim diplomasisi kapsamında Brezilya, Avustralya, Azerbaycan, Almanya, Birleşik Krallık, Singapur ve Nepal'den mevkidaşları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadeledeki adımları ve çevre alanındaki örnek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Özellikle Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşmesinde COP31’e ortak ev sahipliği konusundaki kararlılığın altını çizen Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Küresel iklim gündemine katkı sağlamak için bir fırsat olarak gördüğümüz COP31 adaylığı kapsamında Avustralya ile müzakere sürecindeki gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye olarak sürece her daim iyi niyetle yaklaşıyor, kimseyi geride bırakmadan çalışmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi çevre ve iklim değişikliği alanlarında da iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum."Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır