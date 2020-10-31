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Bakan Kurum açıkladı: Kira yardımı yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" diye konuştu.

Bakan Kurum açıkladı: Kira yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası açıklamalarda bulunarak "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" diye konuştu.

Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak.

56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak

TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı."

BAKAN SELÇUK: 8 MİLYONLUK BİR ACİL YARDIM ÖDENEĞİMİZ ULAŞMIŞ DURUMDA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki depremle ilgili olarak ise "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." açıklamasını yaptı.

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