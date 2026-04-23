FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Kurum'dan 23 Nisan'da deprem bölgesi paylaşımı 'Yepyeni bir okulda, bayramın heyecanı bir başka oluyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Diyarbakır’daki Emlak Katılım İlkokulu’ndan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Yepyeni bir okulda, ilk kez kutlanan bayramın heyecanı bir başka oluyor. Emlak Katılım Bankamız ile Diyarbakır’a yaptırdığımız okulda bayram gibi bayram yaşanıyor. Nicelerine hep daha çok büyüyen sevgiyle, heyecanla, neşeyle…” ifadelerine yer verdi.

Hande Dağ
MyMani

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hızla inşa edilen konutlarla birlikte eğitim kurumları da planlandı. Bu kapsamda Bağlar ilçesinde TOKİ ve Emlak Katılım iş birliğiyle 4 bin 425 metrekare alanda Emlak Katılım İlkokulu inşa edildi. 16 dersliği, 1 kütüphanesi ve 1 laboratuvarının yanı sıra geniş spor alanları bulunan okul, depremzede çocuklar için gelecek umudu oldu.

Bu eğitim öğretim yılında hizmete alınan okulda ilk kez 23 Nisan sevinci yaşanıyor.

BAKAN KURUM: NİCELERİNE HEP DAHA ÇOK BÜYÜYEN SEVGİYLE

BAKAN KURUM: NİCELERİNE HEP DAHA ÇOK BÜYÜYEN SEVGİYLE

YENİ OKULDA İLK 23 NİSAN

Görüntülerde yer alan öğrenciler, yeni okullarını çok sevdiklerini anlattı.

Sümeyra Altun, “Öğretmenlerimizi, bahçemizi, ödevlerimizi ve derslerimizi seviyoruz; okulda yerlere çöp atılmıyor, sıralar düzgün kullanılıyor, hiçbir şeye zarar vermiyoruz” dedi.

Rümeysa Yaşar ise “Burada gerçekten mutluyum. İlk geldiğimde burada oyun oynayabileceğimi ve kendime arkadaşlar edinebileceğimi düşündüm ve güzel bir arkadaş grubu da kurdum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Asab Can Özkan, spor salonu ve sahalara dikkat çekerken, Eylül Keskinkılınç “Okulum çimenlerle dolu, çok güzel. Bu okulu yapanlar bizim için her şeyi düşünmüş, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Yeni okullarında ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklardan Hamza Pamuk da “Atatürk’ün bize armağan ettiği bu bayramda, bu okulda ilk kez 23 Nisan’ı kutlayacak olmaktan çok mutluyuz” dedi.

“BU BAYRAM YENİ BİR SAYFA”

Öğretmenler ise bu yılki 23 Nisan’ın çocuklar için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Sınıf öğretmeni Merve Nur Baykur, “Depremden sonra TOKİ konutları hızlı bir şekilde inşa edildiği için okulumuz da kısa sürede faaliyete geçti ve bu süreçte zorlanmadık. Bu bölgedeki çocuklarımızın ilk defa 23 Nisan kutlamaları oluyor. Bu da onlar için yeni bir sayfa” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum 23 nisan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.