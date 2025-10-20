Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında' Eskişehir'de sosyal konutlarda yaşam başladı!

TOKİ'nin konut teslimleri devm ediyor. TOKİ’nin ‘İlk Evim Projesi’ ile Eskişehir Ihlamurkent'te vatandaşlar ilk evlerine sahip oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin ‘İlk Evim Projesi’ ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak yeni başlayacak olan 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’ne yönelik mesaj verdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu cümleleri kurdu:



"Eskişehir’deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500.000 anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında"