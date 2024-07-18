Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aylık ödemelerinde artış oranını memur maaş artışı yerine tüketici fiyat endeksini (TÜFE) referans alıp yüzde 24 olarak belirlediklerini, taksit ödemelerinde de vatandaşlara yüzde 50 katkı sağladıklarını açıkladı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun" dedi.