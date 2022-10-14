Bakan Kurum: Depozito sistemi 2023 yılında yaygınlaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekosistemin doğal dengesinin bozulduğu günümüz koşullarında dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda bir farkındalık oluşturmak adına 14-16 Ekim’de Sıfır Artık Festivali düzendi.

Festivale, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, ‘Kocaeli Sıfır Atık Festivali’ne katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemini Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırılacağını vurgulayarak, “2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye’nin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız. 2023’ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız.

Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte; 37 bin ton sera gazı emisyonunu azaltmış olacağız, 1.3 milyar kilowatt saat enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf sağlayacağız… 20 yılda ekonomimize 100 milyar kazanç, 20 bin vatandaşımıza yeni istihdam alanları sağlayacağız ve bunu hep birlikte, milletimizle birlikte, sizlerle birlikte başaracağız” diye konuştu.





