Bakan Kurum Reuters’a konuştu COP31 öncesi mesaj verdi: “Artık söz değil, uygulama zamanı”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) bu yıl Antalya’da düzenlenecek olmasıyla birlikte Türkiye hazırlıklarını hızlandırdı. Reuters’a konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansta daha önce alınan kararların hayata geçirilmesine odaklanacaklarını söyledi.

Kurum, “Bugüne kadar önemli kararlar alındı ancak artık asıl olan bu kararların uygulanması. Dünyanın bizden beklentisi aksiyon almak” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadelede en kritik konunun finansman olduğunu vurgulayan Kurum, gelişmekte olan ülkeler için gerekli kaynağın büyüklüğüne dikkat çekti.

Kurum, “Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 1 trilyon dolarlık finansman hâlâ çözüm bekleyen en önemli başlık” dedi.

“TÜM ÜLKELER ADIM ATSIN”

Kurum, ülkelerin sıfır emisyon hedeflerini ortaya koyduğu Ulusal Katkı Beyanları’na (NDC) da değindi.

Türkiye’nin COP31’e kadar tüm ülkelerin bu beyanlarını sunmasını istediğini belirten Kurum, bu süreçte destek sağlanacağını ifade etti:

“Gelişmekte olan ülkelerin NDC hazırlıkları için yaklaşık 150 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç var. Bu konuda bir kampanya başlatacağız.”

FOSİL YAKITLAR İÇİN “GEÇİŞ SÜRECİ” MESAJI

Geçen yılki COP toplantılarında en çok tartışılan konulardan biri olan fosil yakıtlar hakkında da değerlendirmede bulunan Kurum, Türkiye’nin mevcut enerji ihtiyacına dikkat çekti.

Fosil yakıt kullanımının tamamen bırakılmasının zaman alacağını belirten Kurum, şunları söyledi:

“Bir geçiş süreci tanıyarak fosil yakıtlardan uzaklaşmayı dünyanın gündeminde tutmalıyız. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırıyoruz, uzun vadeli planlarımız hazır.”

“FARKINDALIK ARTIRILMALI”

Küresel krizler ve savaşların gündemi belirlediği bir dönemde iklim değişikliği konusunun geri planda kalmaması gerektiğini vurgulayan Kurum, kamuoyu farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekti.