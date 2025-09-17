FİNANS

Bakan Kurum'un yanına gelip gözyaşlarıyla teşekkür etti! 'Anahtarımı aldım'

Kahramanmaraş ziyareti sırasında Bakan Kurum’un yanına gelen 73 yaşındaki Ahmet Remzi Büyükciğer gözyaşları içinde sarılarak teşekkür etti. Büyükciğer, “Pazar günü evimin anahtarını aldım. Buraya sizi görmek için geldim” dedi. Bakan Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında yeni evlerine taşınan depremzede aileye de misafir oldu.

Hande Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarını inceledi, esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Divanlı Mahallesi’nde yapımı devam eden afet konutlarında inceleme yapan Bakan Kurum, “Muradımız Hoş Geldin”, “Aşkına çalışan yorulmaz” ve “Kahramanmaraş ayağa kalkıyor” yazılı dövizlerle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra Divanlı Mahallesi’ndeki örnek daireyi inceledi.

Bakan Kurum un yanına gelip gözyaşlarıyla teşekkür etti! Anahtarımı aldım 1

AHMET AMCADAN EV TEŞEKKÜRÜ

Tarihi Kapalı Çarşı’yı ziyaret eden Bakan Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden iş yerlerinde inceleme yaptı. Esnaf ziyareti sırasında 73 yaşındaki Ahmet Remzi Büyükciğer, Bakan Kurum’un yanına gelerek evinin anahtarını teslim aldığı için teşekkür etti. Bakan Kurum’a sarılan Büyükciğer, “Pazar günü evimin anahtarını aldım. Allah sizden razı olsun. Sizi görmek için geldim. Çok sevdiğim bir adamsın" diyerek gözyaşı döktü.

Bakan Kurum un yanına gelip gözyaşlarıyla teşekkür etti! Anahtarımı aldım 2

DEPREMZEDE ÇIRA AİLESİNE EV ZİYARETİ

Bakan Kurum daha sonra Onikişubat ilçesindeki Binevler Mahallesi’ndeki yeni evlerine taşınan 3 çocuklu Çıra ailesinin evine konuk oldu. Otobüs şoförlüğü yapan ev sahibi Ömer Faruk Çıra, deprem konutlarının hızla inşa edildiğini belirterek, “Biz geçen yıl da buraya geldik, 3-4 yıla anca biter dedik. Sürekli ‘yapılır mı, yapılmaz mı’ diye telaşe içerisindeydik. Sonra rezerv alanı oldu. 1 yıl sonra evimize oturduk. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Biz 1 yılda beklemiyorduk. Burada gece gündüz çalışma vardı. Gece iş çıkışı 3’te geliyordum çalışma vardı, gündüz çalışma vardı” dedi. Bakan Kurum ise “Her evde huzuru, mutluluğu görene kadar bizler mücadele edeceğiz, koşturacağız. İnşallah tüm Kahramanmaraş bu hale gelecek. Depremin acılarını üzüntülerini hep beraber unutacağız. Gidenleri geri getiremeyiz ama onların hatıralarını buralarda yad edeceğiz” yanıtını verdi. Ev hanımı Rümeysa Seda Çıra da “Varlığınız hep hissedildi. Allah razı olsun” diyerek Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Bakan Kurum un yanına gelip gözyaşlarıyla teşekkür etti! Anahtarımı aldım 3

TOKİ’Yİ ÇİZİP BAKAN KURUM’A HEDİYE ETTİLER

Bakan Kurum ailenin küçük çocukları 10 yaşındaki Hatice Kübra ve 5 yaşındaki Ahmet Çıra ile sohbet etti. İki kardeş TOKİ binasındaki evlerini ve Bakan’ın evini yan yana hayal ederek çizdikleri resmi Bakan Kurum’a hediye etti. Bakan Kurum, TOKİ binasına asılması için resmi TOKİ Başkanı M. Levent Sungur’a verdi.

