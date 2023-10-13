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Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! 'KKM'den çıkmak istiyoruz'

13.10.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek , kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini ekledi.

Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! 'KKM'den çıkmak istiyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK LİRASINI ÇEKİCİ KILIYOR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti. Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurguladı.

Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının altını çizdi.

KKM AÇIKLAMASI

İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini de ekledi.

Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat

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