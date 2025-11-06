FİNANS

Bakan Mehmet Şimşek'e papağanlı protesto! TBMM'deki bütçe görüşmesine damga vurdu

TBMM'deki bütçe görüşmesine 'papağanlı' protesto damga vurdu. CHP'li Veli Ağbaba, görüşmeler için komisyona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Şimşek'in sözlerinin yazdığı ve papağan görseli olan dövizi gösterdi. Ağbaba'nın PTT pulunu göstererek yaptığı protesto da ilgi çekti.

Bakan Mehmet Şimşek'e papağanlı protesto! TBMM'deki bütçe görüşmesine damga vurdu
Hazar Gönüllü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

'PAPAĞANLI' PROTESTO

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “En kötüsü geride kaldı” sözlerini eleştirdi. Ağbaba, Bakan Şimşek'in sözleriyle bir papağan görselinin yer aldığı dövizi Bakan Şimşek'e gösterdi.

Bakan Mehmet Şimşek e papağanlı protesto! TBMM deki bütçe görüşmesine damga vurdu 1

PTT PULU GÖSTERDİ

Ağbaba ayrıca Şimşek'e PTT pulu gösterip "En büyük parayla bunu alamıyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek e papağanlı protesto! TBMM deki bütçe görüşmesine damga vurdu 2

O anlar Nefes'ten Selahattin Sönmez'in objektifine yansıdı.

BİRÇOK RAPOR GÖRÜŞÜLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Mehmet Şimşek e papağanlı protesto! TBMM deki bütçe görüşmesine damga vurdu 3

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.

Bakan Mehmet Şimşek e papağanlı protesto! TBMM deki bütçe görüşmesine damga vurdu 4

