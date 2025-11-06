Bakan Mehmet Şimşek'e papağanlı protesto! TBMM'deki bütçe görüşmesine damga vurdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “En kötüsü geride kaldı” sözlerini eleştirdi. Ağbaba, Bakan Şimşek'in sözleriyle bir papağan görselinin yer aldığı dövizi Bakan Şimşek'e gösterdi.

PTT PULU GÖSTERDİ

Ağbaba ayrıca Şimşek'e PTT pulu gösterip "En büyük parayla bunu alamıyoruz" dedi.

O anlar Nefes'ten Selahattin Sönmez'in objektifine yansıdı.

BİRÇOK RAPOR GÖRÜŞÜLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.