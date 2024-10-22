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Bakan Mehmet Şimşek TCMB Başkanı ile beraber ABD'ye gidiyor!

22.10.2024 10:11
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in de aralarında olduğu çok sayıda isimle ikili görüşme yapacak. Ayrıca ABD gezisine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Bakan Mehmet Şimşek TCMB Başkanı ile beraber ABD'ye gidiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün ABD'ye gidiyor. Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edecek.

BAKAN ŞİMŞEK MEVKİDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELECEK

Bakan Şimşek, iki gün sürecek G20 toplantılarının ardından Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına katılım sağlayacak. ABD Hazine Bakanı Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile görüşecek Şimşek, G20 toplantıları kapsamında da diğer mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

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Şimşek, çok taraflı kalkınma bankalarının başkan ve üst düzey yönetimleriyle de bir araya gelerek, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Asya Kalkınma Bankası Başkan Adayı Masato Kanda, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Nobumitsu Hayashi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carlo Monticelli, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ve Uluslararası Finans Kurumunun tepe yöneticileriyle toplantılar yapacak.

ÖNEMLİ BANKALARA SUNUM YAPACAK

Bakan Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüşecek. ABD temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına katılacak Şimşek, BBVA, JP Morgan, BoFA, HSBC, Deutcshe Bank, Standard Chartered, Barclays gibi önde gelen yatırım bankalarıyla geniş katılımlı yatırımcı seminerlerinde bulunarak sunum gerçekleştirecek.

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DÜŞÜNCE KURULUŞLARI İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Şimşek, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Brookings Enstitüsünün en önemli araştırma merkezlerinden Hutchins Center'da Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı bir sunum yapacak Şimşek, Atlantik Konseyi ve Uluslararası Finans Enstitüsünde Türkiye'yi yakından takip eden akademisyenler ve ekonomistlerle toplantı yapacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek abd Fatih Karahan
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