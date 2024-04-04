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Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan Washington'a gidecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.04.2024 14:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 16 Nisan'da Washington'a gidecekleri açıklandı.

Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan Washington'a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Şimşek’e ziyaretinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Washington temaslarının ardından Şimşek 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katıldıktan sonra 23 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.

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