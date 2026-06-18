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Bakan Memişoğlu’ndan personel alımı açıklaması! 2026 Eylül KPSS sonrası yeni alımlar planlanıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının istihdamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, 2026 Eylül KPSS sonrası yeni personel alımlarının planlandığını belirterek, kadro sayıları ve ihtiyaçların Maliye Bakanlığı ile değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu’ndan personel alımı açıklaması! 2026 Eylül KPSS sonrası yeni alımlar planlanıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber yayınında sağlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık çalışanlarının istihdamı ve mesleki haklarına ilişkin konuşan Memişoğlu, geçtiğimiz yıl 47 bin hekim dışı personel alımı yapıldığını hatırlattı.

2026 EYLÜL KPSS SONRASI ALIM PLANI

Yeni alım sürecine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, 2024 ve 2025 yıllarında mezun olacak gençler için 2026 Eylül KPSS sonrası yeni alımların planlandığını açıkladı. Memişoğlu, “Maliye Bakanlığımız ile kadro sayılarımızı ve ihtiyaçlarımızı belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu’ndan personel alımı açıklaması! 2026 Eylül KPSS sonrası yeni alımlar planlanıyor 1

SAĞLIK PERSONELİNE YENİ KARİYER ALANI

Bakan Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeline yönelik yeni düzenlemeye de değindi. Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği ile fizyoterapistler, uzman psikologlar ve diyetisyenler gibi sağlık personelinin kendi özel sağlık ünitelerini açabilmesinin önünün açıldığını belirten Memişoğlu, bu düzenlemeyle sağlık profesyonelleri için yeni bir kariyer alanı oluşturulduğunu söyledi.

KAMU DIŞINDA DA HİZMET VEREBİLECEKLER

Memişoğlu, düzenleme sayesinde ilgili sağlık personelinin kamunun dışında da kendi ruhsatlarıyla hizmet verebileceğini ifade etti.

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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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