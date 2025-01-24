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  4. Bakan Murat Kurum duyurdu: Deprem bölgesinde 201.000'inci konut tamamlandı!

Bakan Murat Kurum duyurdu: Deprem bölgesinde 201.000'inci konut tamamlandı!

24.01.2025 08:43
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.01.2025 08:43
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Bakan Murat Kurum resmi X hesabından paylaştığı video ile deprem bölgesi Malatya'da 201.000'inci konutun tamamlandığını ve bugün saat 14:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte konutun açılışının gerçekleşeceğini müjdeledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur." diyerek X hesabında bir paylaşım yaptı. Kurum, Malatya'da 201.000'inci konutun bugün açılacağını duyurdu.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Malatya Murat Kurum recep tayip erdoğan
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