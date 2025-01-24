Bakan Murat Kurum duyurdu: Deprem bölgesinde 201.000'inci konut tamamlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur." diyerek X hesabında bir paylaşım yaptı. Kurum, Malatya'da 201.000'inci konutun bugün açılacağını duyurdu.

Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur.



Deprem bölgesinde tamamlanan 2️⃣0️⃣1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣’inci konutumuzun kurdelesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle kesiyoruz.



🗓️24 Ocak 2025

🕑14:00

📍Malatya pic.twitter.com/5tz36EgQJ0 — Murat KURUM (@murat_kurum) January 23, 2025