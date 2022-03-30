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Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: 'En ağır yaptırımları uygulayacağız'

30.03.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günkü Kabine toplantısının ardından başta temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere çeşitli ürün ve işlemlerde KDV indirimleri uygulama kararı alındığını duyurmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş KDV indirimi ile ilgili açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı.

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"GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş KDV indirimiyle ilgili önümüzdeki süreçte izlenecek yola ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık.

"EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız."

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